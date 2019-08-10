اشتوكة:جمعية المبادرات المحلية توزع أكياسا بلاستيكية على المواطنين حفاظا على نظافة الأحياء.

ادريس بنبراهيم _ هبة بريس

بدوار تكاض جماعة سيدي بيبي ، وفي بادرة نوعية من جمعية المبادرات المحلية للتنمية والتعاون تأهبت فرق عمل ميدانية من أجل النظافة، التوعية والقيام بحملة توزيع أكياس بلاستيكية بمعايير بيئية ومنشورات تحسيسية، على سكان الدواوير المشكلة لتكاض (الكاطع، ساحل، قبلة، دوار بوستا) بتنسيق مع السلطات المحلية .

هذه العملية لاقت استحسان من قبل المواطنين بإعتبارها وسيلة فعالة وناجعة من أجل المحافظة على نظافة الأحياء من جهة، ومن أجل مساعدة عمال النظافة من جهة أخرى.

و قال رئيس الجمعية ” سمير بيواراين بيروك “في تصريح لهبة بريس إن “هذه الحملة تدعوا الى تبني أفضل العادات التي تدخل في إحترام البيئة، وبمشاركة ساكنة المنطقة وبتطوع من الشباب الفاعل وبالإعتماد على الإمكانيات الذاتية للجمعية حيث قمنا بتوزيع 1500 كيس صديق للبيئة مرفوق بنشرة توعوية”.

يذكر أن مناسبة العيد الأضحى تعتبر فرصة للالتزام بالسلوكيات الصديقة للبيئة وتجنب بعض الممارسات التي تهدد الصحة العامة وتلحق الضرر ببعض البنيات التحتية.

يشار كذلك إلى أن هذه الحملة تأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، وبعد صدور القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

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