وزان.. افتتاح المجزرة الجماعية للمواطنين بمناسبة عيد الاضحى

هبة بريس _ مكتب طنجة

أعلن المجلس الجماعي لمدينة وزان، أمس الجمعة، أن المجزرة الجماعية ستفتح أبوابها يوم الإثنين 12 غشت الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لفائدة الأسر التي ترغب في ذبح الأضاحي في أحسن الظروف الصحية.

وأضاف المجلس الجماعي، في إعلان موجه لساكنة المدينة، أن المجزرة ستفتح أبوابها مباشرة بعد أداء صلاة العيد، مشيرا إلى أن هذه الخدمة المجانية موجهة لفائدة سكان المدينة الذين لا يتوفرون على فضاء كاف للقيام بعملية الذبح.

وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن للمواطنين الذين يرغبون في القيام بشعيرة الذبح بالمجزرة الجماعية القيام بذلك بعد صلاة العيد، مع اصطحاب جزار خاص.

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