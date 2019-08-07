تامر حسني يكشف قراره النهائي بشأن ”ذا فويس كيدز“

هبة بريس - وكالات

أكد الفنان المصري تامر حسني كل الأخبار المتداولة حول انسحابه من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ”ذا فويس كيدز“ the voice kids.

وقال تامر حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز.. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة“.

وأضاف الفنان المصري: ”هتوحشوني جدًااااااااا.. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب.. شكرًا“.

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