مطالب بتعميم استفادة الأسر المعوزة بالعالم القروي من برنامج تيسير

نُشر بتاريخ :  2019-07-15 - 23:12
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هبة بريس ـ الرباط

طالب فريق التجمع الدستوري بتعزيز المجهودات الحكومية، لتعميم استفادة الأسر المعوزة في العالم القروي من برنامج تيسير.

وقال النائب البرلماني، عبد الله المسعودي، عن التجمع الدستوري، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، إنه وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها برنامج تسيير، لازال يعرف إكراهات وعراقيل.

وأضاف أن البرنامج دعامة ناجحة ساهمت في تحسين مؤشرات التمدرس في العالم القروي، ومنها على الخصوص ارتفاع نسبة التمدرس وتقليص نسبة الانقطاع ومواظبة التلاميذ والرفع من التحصيل الدراسي وإدماج الأسر بالعالم القروي بالمدرسة.

إلا أن هذا البرنامج يعرف ـ يضيف النائب البرلماني ـ تأخر الدوريات الخاصة بالتحويلات المالية في السنة الدراسية، وغياب الأطر الكافية لبريد المغرب باعتباره الجهة المكلفة بدفع المستحقات للأسر.

وأشار المتحدث ذاته إلى ضيق الجدولة الزمنية للتحويلات المالية، وتأخر تدبير الشكايات الخاصة بالأسر المستفيدة عبر مكتب الدعم.

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