القبض على مغني أمريكي بتهمة ارتكاب جرائم جنسية

نُشر بتاريخ :  2019-07-12 - 16:26
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هبة بريس - وكالات

قالت وكالة (إن.بي.سي) الإخبارية نقلا عن مسؤولين من جهات إنفاذ القانون إنه تم إلقاء القبض على المغني الأمريكي “آر. كيلي” في مدينة شيكاغو بتهم ارتكاب جرائم جنسية.

وقالت الوكالة إن محققين من شرطة نيويورك ووزارة الأمن الداخلي ألقوا القبض أمس الخميس على المغني البالغ من العمر 52 عاما الذي فاز بعدة جوائز جرامي، ومن المتوقع أن نقله إلى مدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة “شيكاغو صن تايمز” اليوم الجمعة، عن مكتب المدعي العام قوله إن كيلي يواجه 13 اتهاما بارتكاب جرائم جنسية.

وأضافت أن محاميه ستيف غرينبرغ أكد اعتقاله لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.

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