ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين قبالة تونس إلى 72 شخصا

هبة بريس - وكالات

أعلن الهلال الأحمر التونسي ارتفاع عدد ضحايا غرق القارب قبالة سواحل تونس إلى 72.

وانقلب قارب، مساء الأربعاء 3 يوليو، في البحر قبالة ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس، وفق ما قاله ناجون لخفر السواحل في اليوم التالي من حدوث الكارثة.

وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر لوكالة “رويترز” إن أحد الناجين الأربعة توفي لاحقا في المستشفى.

ومع تحسن الأحوال الجوية في حوض المتوسط تزداد حركة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا وتونس والمغرب، في وقت تزداد دول الاتحاد الأوروربي تشددا إزاء الهجرة.

يأتي ذلك، تزامنا مع رفض السلطات الإيطالية استقبال مهاجرين موجودين على متن سفينة تابعة لمنظمة “سي واتش” الألمانية، التي أنقذت الأسبوع الماضي 53 مهاجرا من قارب مطاطي أمام سواحل ليبيا، ورست عنوة أمام سواحل إيطاليا التي أصدرت مؤخرا قانونا يجرّم المنظمات التي تنقذ المهاجرين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0