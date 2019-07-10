900 مدعوا للخدمة العسكرية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور يلتحقون قريبا بثكنات (BLIR)

أحمد مصباح – الجديدة

بعد الانتهاء من عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، الذي انطلق كما كان مقررا، الثلاثاء 9 أبريل 2019، واستمر إلى غاية الجمعة 7 يونيو 2019، وبعد حصر اللوائح النهائية للمدعوين للتجنيد من الجنسين (les appelés)، المستوفين للشروط المحددة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، وعلى إثر التنسيق مع السلطات المحلية، ستشرع غدا الخميس 11 يوليوز 2019، القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وسريتا اللدرك الملكي للجديدة وسيدي بنور، التابعتان لنفوذها الترابي، في توزيع الإشعارات (الاستدعاءات)، عبر مراكزهما وفرقهما الترابية، على المجندين البالغ عددهم 900 مجندا، موزعين تقريبا بالتساوي على إقليمي الجديدة وسيدي بنور، اللذين يشمل نفوذهما الترابي على التوالي 27 و23 جماعة ترابية.

هذا، وكانت اللجنة المركزية المختصة عمدت في اجتماع عقدته، الثلاثاء 2 أبريل 2019، برئاسة نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، ورئيس غرفة بالمحكمة ذاتها، إلى حصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء. وقد جاءت مسطرة حصر القوائم طبقا وتطبيقا لأحكام القانون رقم: 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وأخذا بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن فيما بين الجهات.

وقد أحيلت القوائم على مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لطبع الإشعارات الموجهة للأشخاص المعنيين، قصد دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم. وهذا ما قاموا به فور توصلهم بالإشعارات الخاصة بهم، حيث بادروا بملء استمارة الاحصاء عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma.

هذا، وتوصلت مؤخرا القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، على غرار القيادات الجهوية للدرك الملكي في باقي جهات المملكة، ب900 إشعارا (استدعاء)، ستشرع المراكز والفرق الترابية للدرك الملكي، التابعة لسريتي الجديدة وسيدي بنور، في توزيعها ابتداء من يوم غد الخميس 11 يوليوز 2019، على المدعوين من الجنسين للخدمة العسكرية، والذين سيحظون بشرف الانتساب إلى الدفعة الأولى والفوج الأول للمجندين في إطار التجنيد الإجباري.

وتجدر الإشارة إلى أن الإشعارات التي سيتوصل بها المدعوون للخدمة العسكرية بإقليم الجديدة وسيدي بنور، الخاضعين ترابيا لجهة الدارالبيضاء–سطات، ستكون مرفقة بتذاكر سفر بالمجان على متن القطار أو الحافلة (réquisition)، إلى المراكز والثكنات العسكرية التابعة للفوج الخامس الخفيف للتدخل السريع (5ème BLIR) بالدارالبيضاء، والتي ستشرع في استقبالهم ابتداء من 10 غشت 2019، حيث سيخضعون للتداريب والتكوينات في الجندية، برسم السنة 2019 – 2020.، والتي ستستغرق سنة كاملة (12 شهرا).

وحسب مسؤول لدى السلطات المحلية، فإنه بإمكان المدعوين الالتحاق تلقائيا، ابتداء من يوم غد الخميس، بمراكز للدرك الملكي القريبة من محلات سكناهم، بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور، بغية تسلم الاستدعاءات الخاصة بهم، وذلك كسبا للوقت، وحتى يتسنى لهم التحضير في ظروف ملائمة للالتحاق بمراكز الخدمة العسكرية، والتي ستشرع في استقبالهم، من باب التذكير، انطلاقا من ال10 من عشت 2019.

إلى ذلك، سبتم بالمناسبة توزيع المدعوين من الجنسين للخدمة العسكرية برسم الفوج الأول، حسب مستوياتهم الدراسية وتخصصاتهم ومؤهلاتهم، والشهادات والدبلومات المحصل عليها، إلى رتب ضباط، وضباط الصف، والجنود.

وعلاوة على استفادتهم بالمجان من المبيت والتغذية والتطبيب، وغيرها من الامتيازات التي يحظى بها المنخرطون رسميا في صفوف القوات المسلحة الملكية، فإن المدعوين للخدمة العسكرية سيتقاضون من أول شهر لهم، أجورا شهرية جد هامة. حيث إن من ضمنهم من سيتم الاحتفاظ بهم، وضمهم إلى صفوف الجندية بصفة رسمية، في حال ما إنهم أبدوا رغبة في ذلك، وأبانوا عن سلوكات وانضباط وكفاءات مهنية. ما سيوفر عدة مناصب للشغل، تندرج في غطار محاربة العطالة.

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