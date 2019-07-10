الوالي امهيدية والعامل جاري يتفقدان مشاريع تأهيل جماعة بليونش

س.بويعقوبي- هبة بريس

قام والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ” محمد مهيدية ” وعامل عمالة المضيق الفنيدق ” ياسين جاري” ورئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق ورئيس جماعة بليونش، أمس الثلاثاء، بزيارة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي لتأهيل وتنمية مركز بليونش 2019/2023 .

وتم رصد مبلغ انجاز هذا المشروع التكميلي لمنطقة بليونش القروية الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة المضيق الفنيدق، مبلغ ستة وثلاثون مليون وستة مائة ألف درهم، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس عمالة المضيق الفنيدق، ووكالة تنمية أقاليم الشمال ووزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة الشباب والرياضة.

ويهدف هذا البرنامج التكميلي الى تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومندمجة لفائدة ساكنة بليونش، والارتقاء بالعالم القروي تجسيدا للرغبة الملكية في محاربة الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي، وترسيخ دينامية لفائدة تنمية بشرية مستدامة تهم القطاع الاجتماعي ومجالات الشباب والرياضة والصناعة التقليدية والصيد البحري والتاهيل الحضري، عبر تعزيز المنشات الاجتماعية للقرب وتقوية البنيات التحتية والولوج للخدمات الأساسية، وكذا تأهيل البنية التحتية لجماعة بليونش وتوفير الخدمات الاجتماعية لساكنتها، وأيضا دعم وتطوير القطاعات المنتجة وتحسين دخل بعض الفئات وإدماجهم في محيطهم السوسيو اقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية السياحية للجماعة واستقطاب السياح من داخل وخارج الوطن، ثم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بتراب العمالة.

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