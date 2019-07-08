بالأرقام: السلطات المغربية أجهضت أزيد من 40 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية

نُشر بتاريخ :  2019-07-08 - 16:48
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هبة بريس

أكد خالد الزروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية أن السلطات المغربية أجهضت حوالي 40 ألف و 300 محاولة للهجرة غير الشرعية منذ شهر يناير الماضي إلى حدود اليوم .

وقال خالد الزروالي في حوار مع الصحيفة الإسبانية ( البايس ) نشرته في عددها الاثنين إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 .

وأوضح مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية في هذا الحوار الذي أجراه مع الصحيفة الإسبانية على هامش مشاركته الأسبوع الماضي بمدريد في أشغال الاجتماع الموضوعاتي حول ” التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والاستقبال في مجال تدبير إدارة الحدود ” الذي ترأسه المغرب وإسبانيا أن ” مراقبتنا للحدود ساهمت بشكل كبير في التخفيف من ضغط الهجرة ولكن يجب علينا مواصلة العمل من أجل دعم وتعزيز هذه الإجراءات والتدابير ” .

وأضاف خالد الزروالي ” صحيح أننا نشعر على الجانب الإسباني أن ضغط الهجرة قد انخفض ولكن من جانبنا لا يزال هذا الضغط يسجل تصاعدا ” .

وأكدت الصحيفة الإسبانية في هذا الصدد أن المغرب ” اكتسب موقعا جديدا وضعه الآن في قلب المفاوضات في أوربا ” مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي مدعو إلى دعم المملكة بشكل أكبر من أجل رفع مستوى التعاون بين الجانبين وتكثيفه .

وشدد السيد الزروالي على أن المغرب ” يتحمل مسؤولياته بالكامل في مياهه الإقليمية وينبغي أن يركز النقاش على محاربة المهربين لأنهم هم الذين يعرضون حياة المهاجرين للخطر” مشيرا إلى أن ” المغرب يتعرض للضغط ” كما أن ” الضغط الذي تمارسه قوات الأمن في الشمال يفتح جبهات جديدة في جنوب ” المملكة .

وأوضح أن ” الشبكات أضحت متطورة ومعقدة كما أن المرشحين للهجرة غير الشرعية بدؤوا يحاولون الآن المغادرة من جنوب الدار البيضاء وهناك أيضا محاولات للوصول إلى جزر الكناري ” عبر السواحل المتواجدة بين مدينتي أكادير والداخلة .

يشار إلى أن حوالي 10 آلاف و 475 مهاجرا غير شرعي قد وصلوا إلى السواحل الإسبانية إلى حدود نهاية شهر يونيو الماضي بتراجع قدرت نسبته ب 4 ر 27 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 وذلك حسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية .

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