تارودانت: افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للدقة والإيقاعات

محمد ضباش ـ هبة بريس

تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، انطلقت مساء أمس، الخميس 4 يوليوز 2019، بمدينة تارودانت فعاليات الدورة 13 للمهرجان الوطني للدقة والإيقاعات، المنظم إلى غاية يوم السبت 06 يوليوز الجاري، تحت شعار “صون التراث … دعم للسياحة الثقافية”، وذلك بمشاركة فرق فنية من مختلف جهات المملكة.

السهرة الافتتاحية لهذه التظاهرة الفنية ترأسها عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال ومدير مديرية الفنون بوزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة-، وعرفت حضور كل من رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت ورئيس الجماعة الترابية لتارودانت، ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية والعسكرية، إلى جانب جمع غفير من ساكنة رودانة التي حجت إلى ساحة 20 غشت لمتابعة فقرات هذه الأمسية الفنية.

واستهلت أولى فقرات الامسية الافتتاحية لهذا الملتقى التراثي الوطني، بوصلات فولكلورية رودانية من فن الدقة الأصيل من إبداع فرقة “جمعية الأسوار للدقة الرودانية والفنون الشعبية”، كما تعاقبت على منصة السهرة الافتتاحية للمهرجان، مجموعة من الفرق التي تؤدي أصناف مختلفة من الفنون الإيقاعية، من ضمنها فرقة “جمعية اللعابات الرودانيات”، وفرقة “مجموعة الكدية للفن الهواري”، كما عرفت السهرة مشاركة الفنانة الأمازيغية كلثومة تمازيغت، وهي من بين الوجوه الغنائية المعروفة في مجال فن “تيرويسا” الأمازيغي، حيث تمزج في أدائها بين الأصالة والمعاصرة.

هذا ويعد المهرجان الوطني للدقة والإيقاعات بتارودانت من بين التظاهرات الفنية والثقافية التي تحرص وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة على تنظيمها سنويا، بهدف صون هذا الموروث الثقافي اللامادي الأصيل والعناية بممارسيه من خلال اكتشاف أبرز العروض الفنية لفن الدقة وأيضا الاهتمام بالإيقاعات الفنية الأخرى بهدف تثمين التنوع الثقافي وتعزيز التعدد اللغوي لإبراز مقومات الهوية الثقافيـة الوطنيـة ووحدتهـا

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0