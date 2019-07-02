جرسيف .. متشرد مصاب بالسرطان رفضته دار المسنين والمستشفى يعاني في صمت

هبة بريس

حالة من السخط والاستياء تلك التي تعم عددا من ساكنة اقليم جرسيف، بسبب معاناة متشرد من آلام المرض ووحشة الشارع والحدة، بعدما تم رفضه من قبل دار للمسنين والمستشفى الاقليمي.

وأفاد مصدر محلي، أن المعني بالأمر والمدعلو ابراهيم تبرور، يعيش وحيدا منذ سنوات، داخل كوخ بالاقليم، دون عائلة أو أصدقاء، قبل أن تظهر عليه علامات المرض، ما دفع بعدد من المحسنين بالتكفل ونقله للمستشفى لتشخيص حالته وعلاجه.

وأضاف ذات المصدر، أن ادارة المستشفى زجت بالمريض للشارع بعدما كان يرقد بمصلحة المستعجلات، ما دفع بقائدة المقاطعة الى التدخل استجابة لطلبات الساكنة، ونقله الى دار المسنين ثم لعيادة خاصة بتازة للقيام بالعلاجات اللازمة.

وتابع المصدر ذاته، أن مدير دار المسنين رفض استقباله وأغلق أبواب المركز أمامه، قبل أن يتكلف عدد من المحسنين بنقله مرة أخرى الى المستشفى وتأدية مصاريف خضوعه لتحاليل طبية لتشخيص وضعه الصحي، ليتبين اصابته بداء السرطان في مراحل متقدمة.

وأكد مصدر الجريدة، أن المستشفى حولت المعني بالأمر لمركز السرطان، قبل أن يتم اعادته للمستشفى التي رفضت استقباله مجددا، ليجد نفسه مرة أخرى في الشارع دون معيل .

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