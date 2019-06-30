صحة ورياضة” دور الممارسة الرياضية السليمة في تحسين الصحة العامة للمواطنين

ضاهر محمد – مراكش

عرفت عاصمة النخيل يوم الجمعة 28 يونيو تأسيس جمعية جديدة تنضاف إلى المشهد الجمعوي بالمدينة الحمراء، وتحمل في طياتها مبادرة هادفة و متميزة من حيث المبدأ و الأهداف، حيث إختارت لنفسها كإسم جمعية “صحة ورياضة” ، ووضعت لنفسها رؤية منفردة وتحدي جديد، و المتمثل في إعادة النظر في دورالممارسة الرياضية السليمة في تحسين الصحة العامة للمواطنين، وكذا في الحد من ظهور الأمراض المزمنة، والأمراض المرتبطة أساسا بنمط العيش الخالي من النشاط الرياضي أو ذو النشاط البدني المتدني.

وسعيا منها لتحقيق هاته الأهداف، سطرت الجمعية مجموعة من الأنشطة الرياضية و الدورات التكوينية والندوات العلمية والعديد من الأنشطة الأخرى، التي ستساهم لامحالة في تحريك المياه الراكدة، والمضي قدما بقطاع الرياضة بالمملكة، سيما وأن المبادرة إنبثقت عن مجموعة من الشباب الطموح ، والباحث في مجال الرياضة بمعهد علوم الرياضة بسطات و كذا مجموعة من الناشطين بالمجال الصحي و التربوي.

ولقد أستهل الجمع العام، بعرض قيم تضمن مجموعة من النقاط ، التي بينت تارة أهمية مزاولة الرياضة وإنعكاساتها الإيجابية على الصحة، في حالة الممارسة السليمة، وتارة أخرى إنعكاساتها السلبيية على الصحة في حالة الممارسة العشوائية، كما تمت مدارسة مسودة القانون الأساسي للجمعية، و إختيار أستاذ التربية البدنية والرياضية، “الفارسي محمد” رئيسا للجمعية بإجماع الحضور، والذي أبدى إستعداده لتحمل المسؤولية، ونيته الجادة في البدأ بالعمل من خلال البحث عن شراكات متعددة مع مجموعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

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