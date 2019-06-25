الكاميرون تدافع عن اللقب بثنائية ضد غينيا بيساو بأمم أفريقيا 2019

هبة بريس ـ رياضة

حقق المنتخب الكاميروني الفوز على نظيره غينيا بيساو 2-0، فى أولى مباريات الأسود للدفاع عن اللقب الذى تحقق 2017 خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولكن المنتخب الكاميروني نجح فى تسجيل ثنائية خلال 3 دقائق فى الشوط الثاني.

يايا بانانا افتتح النتيجة فى الدقيقة 66 من خلال ضربة رأسية اصطدمت فى أقدام مدافع غينيا بيساو لتسكن الشباك.

ثم أضاف بعدها بـ3 دقائق وتحديدًا فى الدقيقة 69 اللاعب ستيفين بكهين الهدف الثاني من خلال خطأ دفاعي استغله أمام مرمى الخصم.

هذه النتيجة تتصدر الكاميرون المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فى انتظار المباراة الأخرى التى تجمع غانا وبنين فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وحجز منتخب الكاميرون مقعده في النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حل ثانيًا في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للمسابقة خلف المغرب صاحب الصدارة.

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