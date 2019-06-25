ترامب يرد على تهمة اغتصاب جديدة: ”ليست نوعي المفضل“

هبة بريس - وكالات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة مزاعم كاتبة في إحدى المجلات النسائية، اتهمته بأنه اعتدى عليها جنسيًّا خلال فترة التسعينيات في غرفة تجربة الملابس بأحد متاجر نيويورك، مشيرًا إلى أنها ”ليست النوع“ الذي يرغبه من النساء.

وأدلى ترامب بهذا التعليق في مقابلة مع صحيفة ”ذا هيل“، التي سألته عن واقعة الاغتصاب المزعوم التي أوردتها الكاتبة والصحافية ”إي جين كارول“ في كتاب جديد لها.

وأجاب ترامب على هذه المزاعم خلال المقابلة التي جرت في مكتبه في البيت الأبيض، بالقول: ”سأقولها باحترام كبير: أولًا إنها ليست نوعي المفضل. ثانيًا، هذا لم يحدث أبدًا، لم يحدث أبدًا، حسنًا؟“.

وأضاف ترامب أن كارول كانت ”تكذب تمامًا“ عندما روت ادعاءاتها، وقال: ”لا أعرف شيئًا عن هذه المرأة. لا أعرف شيئًا عنها“.

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