إطلاق نار على مسجد خلال صلاة الفجر في مدينة سبتة المحتلة

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة “افي الاسبانية” أن الشرطة تبحث عن مسلح أطلق النار على مسجد في سبتة المحتلة.

وحسب الوكالة، فلم يصب أحد أو يُجرح في الهجوم الذي وقع فجر اليوم، بينما كان بعض المصلين يصلون في الداخل.

ولم يعرف حتى الساعة الدافع وراء إطلاق النار ولكن وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن مسلحين ملثمين أطلقا النار على مسجد مولاي المهدي في سبتة المحتلة فجر اليوم.

وصرّح متحدث باسم الشرطة أن آثار ثلاث رصاصات واضحة في أحد جدران المسجد.

وقال شهود لوكالة الصحافة إن فرداً على دراجة نارية أطلق الرصاص في حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل النار على المسجد، قبل أن يهرب وفق المصدر نفسه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0