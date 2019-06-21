فيدرير وبيرتيني وهربرت يتأهلون لبطولة هالة الدولية للتنس

هبة بريس ـ رياضة

تأهل السويسري روجر فيدرير، اليوم الجمعة، برفقة الإيطالي ماتيو بيرتيني والبلجيكي ديفيد جوفين والفرنسي بيير هوغ هربرت إلى المربع الذهبي لبطولة هالة الدولية للتنس المقامة بألمانيا.

وفاز فيدرير على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت ضمن منافسات ربع النهائي بمجموعتين لمجموعة، بواقع 6-3 و4-6 و6-4.

وتعد بطولة هالة الدولية إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس، حيث انطلقت فعالياتها الاثنين الماضي، لتنتهي يوم 23 يونيو الجاري، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها مليونين و219 ألف دولار.

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