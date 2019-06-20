وفد عن القوات المسلحة الملكية يزور مقر الحلف الاطلسي

هبة بريس ـ و م ع

قام وفد يضم ضباطا بالقوات المسلحة الملكية ، يومي 17 و 18 يونيو الجاري، بزيارة لمقر منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار شراكة بين المغرب و الحلف الاطلسي.

وذكر بيان للحلف الأطلسي، أن قسم الشؤون السياسية والسياسة الأمنية الدولية للحلف، استقبل وفدا مغربيا رفيع المستوى، يتكون من ضباط بالقوات المسلحة الملكية.

وأوضح المصدر ذاته أن الامر يتعلق بأول زيارة لضباط مغاربة لمقر حلف شمال الأطلسي، والتي تندرج في إطار الانشطة الدبلوماسية العامة التي يقوم بها الحلف والمملكة.

وبهذه المناسبة، قدم السيد نيكولا دي سانتيس، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حلف شمال الأطلسي، لمحة عن مختلف أوجه التعاون التي تربط الحلف ببلدان الحوار المتوسطي وبمبادرة إسطنبول للتعاون. وأبرز التعاون الطويل الأمد بين المغرب والحلف الاطلسي.

واستعرض الجنرال دو دوفيزيون جان كزميرز طوفت مدير قسم الأمن التعاوني في الأركان العسكرية الدولية للحلف الاطلسي أنشطة التعاون العسكري التي تقوم بها المنظمة مع الدول الشريكة، وأبرز الكيفية التي تساهم بها هذه الأنشطة في تعزيز الأمن العالمي وتحسين العمل المشترك بين القوات المسلحة لمختلف البلدان المعنية ، وتحقيق الاستقرار.

وتضمن برنامج الزيارة كذلك مناقشات وعروضا حول مواضيع مختلفة.

وأوضح البيان أنه تم على الخصوص مناقشة علاقات الحلف مع بلدان الحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون والرهانات السياسية الحالية التي تهم الحلف وبرنامج من أجل العلم لخدمة السلم والأمن ، وكذا العمل الذي قام به التحالف في مجالات محاربة الإرهاب والدفاع السيبراني ، فضلا عن الأسلحة الخفيفة.

وأضاف المصدر ذاته أن وفد القوات المسلحة الملكية قام من جهة أخرى، بزيارة المركز الأورو أطلسي للتنسيق والتعامل مع الكوارث والذي يعتبر الآلية الرئيسية للحلف للاستجابة لحالات الطوارئ المدنية في المنطقة الأورو أطلسية.

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