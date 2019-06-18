إسبانيا : اعتقال 10 أشخاص في عملية ضد شبكة لتمويل الإرهاب

هبة بريس ـ وكالات

اطلقت الشرطة الوطنية الإسبانية اليوم الثلاثاء عملية ضد شبكة تتكون من عدة عناصر يشتبه في تمويلها للإرهاب أسفرت عن إلقاء القبض على 10 أشخاص على الأقل بكل من مدريد وألخيطي قرب العاصمة الإسبانية .

وأكدت وكالة ( أوربا برس ) نقلا عن مصادر من مصالح مكافحة المخدرات الإسبانية أن الشبكة المعنية تتكون من أفراد من جنسيات مختلفة كانوا يقومون حسب التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن بإرسال الأموال إلى مجموعات إرهابية .

وأوضح نفس المصدر أن من بين المشتبه بهم الذين ألقي عليهم القبض في إطار هذه العملية من له سوابق في ميدان الإرهاب في بلدان أخرى .

وأشار إلى أن هذه العملية تم تنفيذها تحت إشراف المحكمة المركزية التابعة للمحكمة الوطنية العليا وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا .

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