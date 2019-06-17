فيلم “أمينة” نقل الوجع السوري..وأبكى الجمهور المغربي

ربيع بلهواري/زهيرة حمامي

لقد استطاع فيلم “أمينة” للمخرج والنجم السوري “أيمن زيدان” أن يخاطب دموع الحاضرين أثناء عرضة مساء الأمس ضمن فعاليات “مهرجان مكناس للفيلم العربي” بدورته الأولى في إطار مشاركته بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

هذا الفيلم خلق تفاعلا عميقا مع الجمهور حيث نسج سياقا دراميا محبوكا ازدوجت وصلاته

بين تأثر الحاضرين وشغفهم بحضور فيلم “أمينة”… هاته الشخصية البطلة حولت الحرب حياتها إلى بقايا امرأة تتصنع القوة والأمل وسط كل الوجع الذي يحيط بها، فقط لتستطيع مواصلة الحياة رفقة أبنائها، وقد ادت بطولته المطلقة النجمة السورية “نادين خوري”، بينما يؤدي أدوار البطولة نخبة من النجوم السوريين من بينهم قاسم ملحو، ولينا حوارنة، لمى بدور، حازم زيدان ، بينما شارك أيضا إلى جانبهم المخرج الشاب “جود سعيد” في تجربته التمثيلية الأولى التي يبدو إنها كانت ناجحة بشكل ملفت، بدور “سهيل” ابن أمينة الذي حولته ظروف الحرب من جندي بطل يدافع عن حرمة وطنه إلى شبيه خشبة مسندة لا حياة ولا روح فيها بسبب إصابته بقذيفة.

يذكر ان فيلم امينة يشارك إلى جانب 9 أفلام عربية وهي :

نذيرة” إخراج كمال كمال،”طفح الكيل” إخراج محسن البصري .المغرب، “ولادة” إخراج عبد هللا حسن أحمد .الإمارات العربية المتحدة، “ليل خارجي” إخراج أحمد عبد الله. مصر، “تورن” إخراج نوازد شيخاني ألمانيا – العراق، “شيطان القايلة” إخراج أحمد فوزي صالح .تونس

“يوم ببيروت” إخراج نديم ثابت ،لبنان، “دم الذئاب” إخراج عمار سي فضيل. الجزائر،”سرب الحمام” إخراج رمضان خسروه ،الكويت .

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