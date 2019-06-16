زامبيا وغامبيا تكشفان ثغرات المنتخب المغربي قبل كأس إفريقيا

هبة بريس - ادريس دحني

تعرض المنتخب الوطني المغربي للهزيمة الثانية أمام نظيره الزامبي، وذلك في المباراة التي جمعتها اليوم الأحد بملعب مراكش الكبير.

وأبان المنتخب المغربي على مستوى متوسط لا يليق بمنتخب يريد المنافسة على اللقب، حيث افتقد اللاعبون للقتالية وغلب عليهم الشرود الذهني في العديد من الفترات، كما أن دفاع المنتخب الوطني عجز عن الصمود في المبارتين الإعداديتين وبين بالملموس التباطؤ في إخراج الكرة من منطقة العمليات، ناهيك عن خسارة النزالات الثنائية بسبب سرعة لاعبي الخصم في تنفيد الهجمات المرتدة.

ورغم أن مباراتي غامبيا وزامبيا وديتين إلا أنهما كشفتا عن بعض الثغرات التي وجب على الناخب الوطني هيرفي رونار الاشتغال عليها.

يذكر أن أسود الأطلس أوقعتهم قرعة كأس أمم إفريقيا في المجموعة الرابعة، رفقة كل من ناميبيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج.

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