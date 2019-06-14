بوعرفة.. مروحية طبية تنقذ ستينيا في حالة حرجة وتنقله إلى وجدة

هبة بريس ـ الرباط

تمكن تدخل مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية 05، أمس الخميس 13 يونيو 2019، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من نقل ستيني في حالة صحية حرجة إثر تعرضه لحادثة سير.

وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى الاقليمي بمدينة بوعرفة، حيث تكلف الطاقم الطبي والتمريضي بإسعافه. ونظرا لحالته الصحية الحرجة تقرر نقله، بتنسيق مع ذات المصلحة، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، بواسطة المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة رفقة طاقم طبي وتمريضي.

وفور وصول المريض، شرعت مصلحة المستعجلات بمستشفى الاختصاصات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس-وجدة في استكمال العلاجات الضرورية للمريض، ويتم حاليا استشفاؤه بمصلحة الإنعاش بنفس المركز.

وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية وفي إطار مهامها، تعمل على التنظيم والتوجيه والتنسيق بين مختلف الفاعلين ولمختلف الحالات الاستعجالية وباحترام لمسلك العلاجات، كما أنها تدخل ميدانيا لنقل بعض الحالات حسب مجموعة من المعطيات: استعجالية الحالة، مكان تواجدها… بسيارات الإسعاف أو المروحية، وكذا التكوين في مجال الطب الاستعجالي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0