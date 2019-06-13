أوامر باعتقال فاروق الفيشاوي.. والسبب!

هبة بريس ـ القسم الفني

أصدرت النيابة المصرية، اليوم الخميس، أمراً بضبط واعتقال الفنان فاروق الفيشاوي.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن نيابة التهرب من الضرائب أمرت بسرعة ضبط وإحضار الفيشاوي؛ لسداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض.

وكانت التحقيقات كشفت قيام الفيشاوي بالمشاركة في مسلسلات؛ “أولاد الحلال”، و”عفريت القرش”، و”قاتل بلا أجر”، و”حياة شمس الأنصاري”، وكذلك دعاية عن إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال قد بلغت ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه.

واستدعت النيابه الفيشاوي أكثر من مرة ولم يمتثل بالحضور إلى مقر نيابة التهرب من الضرائب، فأصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أن الفيشاوي كان قد دخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، أواخر العام الماضي، إثر تدهور حالته الصحية.

وقالت تقارير لصحف محلية إن حالة الفنان استقرت إلى حد كبير بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، وغادر فاروق الفيشاوي إلى منزله بصحبة أصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني.

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