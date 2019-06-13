“لحلو” يترأس اجتماع دراسة مشروع المخطط المديري لمناطق اللوجستيك

ضاهر محمد؛ مراكش

احتضنت يومه الخميس 13 يونيو 2019 قاعة الاجتماعات بمقر الولاية اجتماعا خصص لدراسة مشروع المخطط المديري لمناطق اللوجستيك لجهة مراكش آسفي.

وقد ترأس هذا الاجتماع والي الجهة كريم قسي لحلو إلى جانب عمال أقاليم اليوسفية، آسفي، قلعة السراغنة، الرحامنة، الصويرة وشيشاوة والكاتب العام لإقليم الحوز والكاتب العام للولاية علاوة على نائب رئيس المجلس الجهوي و المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية AMDL ورؤساء الغرف المهنية ورئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ورؤساء المصالح المعنية.

وقد أكد الوالي في افتتاح هذا الاجتماع على أهمية تطوير التنافسية اللوجستيكية كرهان لجلب الاستثمارات وخلق مناصب الشغل، مذكرا بالجهود التي بذلت من طرف المتدخلين على مستوى الجهة، كما نوه بالمقاربة المندمجة المعتمدة في هذا المجال والتي تميزت بتحقيق الإلتقائية والانسجام بين مخطط التنمية الجهوي والاستراتيجيات الوطنية.

وبعد العرض الذي قدمه السيد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية حول المخطط المديري لمناطق اللوجستيك على مستوى جهة مراكش آسفي، والمناقشات التي تناولت أهمية المشروع وآفاقه، تمت المصادقة بالإجماع على المخطط.

للإشارة فإن هذا المخطط يتضمن بالنسبة لعمالة مراكش مشروعا مهيكلا لإحداث منطقة اللوجستيك المزمع احداثها بتامنصورت على مساحة 37 هكتار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0