“تويتر” يحذف آلاف الحسابات المرتبطة بعدة حكومات

هبة بريس ـ وكالات

حذف موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” 4.8 آلاف حساب يتعلق بالحكومة الإيرانية، بالإضافة لحسابات تتعلق بروسيا وفنزويلا وإسبانيا.

وقال القائمون على الموقع، اليوم الخميس، إن الحسابات التي تبلغ نحو 4.8 آلاف حساب، “مشتبه معظهما بأنها مرتبطة بالحكومة الإيرانية، وأنه قد تم توظيفها سراً من قبل الحكومة”.

وأشاروا إلى أنهم قاموا بتتبع ومراقبة هذه الحسابات في العام الماضي، ليقوموا بحذفها لاحقاً، بالإضافة لحسابات مرتبطة بروسيا وفنزويلا ومنطقة كاتالونيا في إسبانيا.

وبحسب المسؤولين عن الموقع، فإن عملية حذف هذه الحسابات من أجل منع التدخل في الانتخابات والحفاظ على خطاب سياسي جيد، وفق ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس”.

وأكدت الشركة أنها حذفت في العام الماضي نحو 2.8 ألف حساب إيراني كان يستخدمها أشخاص مزيفون.

وسبق أن حذف موقعا “فيسبوك” و”تويتر” الأمريكيان آلاف الصفحات “المرتبطة بإيران”؛ بسبب نشرها معلومات عن أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم شخصيات سياسية ومؤسسات إعلامية كبيرة.

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