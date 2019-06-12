أساتذة الطب يردون بقوة على قرارات أمزازي بتوقيف زملائهم

هبة بريس ـ الرباط

أعلن أساتذة الطب والصيدلة بمدينة مراكش؛ يومه الأربعاء 12 يونيو الجاري، مقاطعتهم لجميع الأنشطة البيداغوجية والإدارية داخل كلية الطب والصيدلة، ردا على توقيف وزير التعليم العالي؛ سعيد أمزازي، ثلاثة أساتذة الطب “متضامنين مع الطلبة المقاطعين للدراسة والتداريب”.

وأكد أساتذة الطب والصيدلة بمدينة مراكش؛ في بلاغ وصل هبة بريس مقاطعتهم لإمتحانات الطلبة وامتحانات التخصص، بالإضافة للإمتناع عن مناقشة الأطروحات الجامعية، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالسحب الفوري، للقرار الذي وصفوه بـ”الجائر والتعسفي؛ الذي لا سند إداري ولا قانوني له”.

وكان وزير التعليم العالي؛ سعيد أمزازي، قد أصدر يوم أمس قراره بتوقيف كل من أساتذة الطب؛ سعيد أمال من مراكش، إسماعيل رموز من أكادير، أحمد بلحوس من الدار البيضاء، نظرا لما إعتبرته إشعارات التوقيف التي توصلوا بها “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية”، لذلك تقرر توقيفهم عن العمل وتوقيف أجرتهم، وعرض ملفهم على المجلس التأديبي.

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