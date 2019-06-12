وجدة.. إفتتاح فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم

هبة بريس – أحمد المساعد

رفع الستار مساء أمس الثلاثاء 11 یونیو الجاري بمسرح محمد السادس، عن فعاليات الدورة الثامنة من مھرجان الفیلم المغاربي بوجدة، المنظم من لدن جمعیة “سیني مغرب”، تحت الرعایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار: “المغرب الكبیر موحد بسینیماه”، دورة السینیفیلي الراحل بنیونس برزاق (برزكي) “،حيث عرفت حضور أبرز نجوم الفن والسینما في العالم العربي.

كما عرفت حضور كل من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد ونائب رئيس جهة الشرق ورئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد ورئيس الجماعة الحضرية والقنصل العام الجزائري بوجدة و فعاليات مدنية،وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الممثل المصري شریف منیر، والمخرج السینمائي المغربي كمال كمال و المخرج والمنتج الفرنسي من أصل جزائري رشید بوشارب، و المخرج السینمائي المغربي سعد الشرایبي ، كما تم الإعلان عن ثلاث لجان للتحكيم من لجنة الأندية السينمائية( دون كيشوط) ولجنة الأفلام القصيرة ولجنة الأفلام الطويلة.

وأعلنت إدارة المھرجان، عن برنامجھا العام، الذي یشتمل بالإضافة للتكریمات، عروضا سینمائیة مطولة وقصیرة مدرجة في المسابقة الرسمیة، و “نافدة على السینما المحلیة”، وعروضا في الھواء الطلق و أفلام للأطفال، وبرمجت أیضا، أربعة ورشات تقنیة وفنیة، و ثلاث ندوات موضوعاتیة، و لقاء شعریا مع شعراء جھة الشرق، و لقاءات و جلسات لیلیة مفتوحة (نوسطالجیا) مع ضیوف المھرجان الكبار ، و “ماستر كلاس”، ولقاءات مع صناع السینما المغاربیة والعربیة والدولیة.

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