الداودي : الحكومة تاخرت في تسقيف المحروقات بسبب التقلبات في الاسعار

هبة بريس ـ الرباط

قال لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة إن الحكومة تاخرت في تسقيف المحروقات بسبب التقلبات في الاسعار مشيرا الى ان أسعار المحروقات مرتبطة بتقلبات السوق الدولية .

وكشف الداودي انه اذا وصل سعر برميل النفط ل 100 دولار ستتخذ الحكومة تدابير مواكبة مشيرا في نفس الان الى ان ” المغرب مرتبط بالسوق الدولية والحكومة ستتخذ بعض التدابير على حساب ميزانية الدولة لأنه لا بد لطرف معين أن يؤدي الثمن يا إما المستهلك أو خزينة الدولة، وبصفة مباشرة المستهلك لأن الضرائب تأتي منه”.

وتابع الداودي كلامه قائلا “نعيش مشاكل كبيرة بسبب تقلب الأسعار، صحيح نزلت الأسعار في هذا الأسبوع إلى 63 دولا للبرميل، ونتمنى أن تواصل هبوطها مع نهاية هذا الشهر”.

واعترف الداودي الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين،بتأخر الحكومة في التسقيف قبل ان يستدرك بالقول ” الحكومة ستتحمل مسؤوليتها وبطبيعة الحال لن تطبقه بين عشية وضحاهاو من يريد التسييس فليفعل ذلك، لكن نحن عندنا وعد مع المواطن وهو من سيحكم في النهاية”.

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