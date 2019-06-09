كمين يطيح بمحوث عنه بموجب 15 مذكرة بحث بشيشاوة

ضاهر محمد – مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر المصلحة الشرطة القضائية بشيشاوة، تمكنت مساء أمس السبت 8 يونيو، من اعتقال شخص مبحوث عنه بموجب 15 برقية بحث وطنية، من أجل الإتجار في المخدرات.

وحسب نفي المصادر، فقد تم نصب كمين محكم للمتهم بعد استدراجه من طرف شخص يريد اقتناء كمية مهمة من مخدر الشيرا، حيث انتقل المتهم الى حي النهضة قادما من حي الخريبات على متن دراجة نارية مسروقة، ووجد في استقباله عناصر الشرطة القضائية التي ألقت القبض عليه وحجزت الدراجة المذكورة.

حيث تم نقل المتهم المدعو “م.ع” البالغ من العمر 27 سنة والمعروف بنشاطه في الاتجار في المخدرات، الى مركز الشرطة القضائية والاستماع إليه في محضر قانوني، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بامنتانوت من أجل المنسوب إليه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0