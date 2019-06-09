أكادير: حجز 10كيلوغرامات من المخدرات واعتقال المروجين

احمد وزروتي ـ هبة بريس

أوقف مصالح مفوضية الشرطة بتيكيوين بمدينة أكادير ، مساء أمس السبت 08 يونيو، 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيهم، حسب مصادر هبة بريس، على متن سيارة خفيفة بحي أدرار بتيكيوين، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز حقيبة تحتوي على ما يناهز 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.

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