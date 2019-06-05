أمريكا تحذر رعاياها في مصر

هبة بريس ـ وكالات

حذرت السفارة الأمريكية في القاهرة رعاياها بمصر من هجمات قد يشنها متشددون.

ونشرت السفارة على موقعها، اليوم الأربعاء، بياناً تحذر فيه رعاياها وتدعو إلى التأهب والحذر في الأماكن التي يرتادها الأجانب، مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة تخطط لشن مزيد من العمليات في مختلف أنحاء مصر.

ويأتي الإنذار الأمريكي، بعد ساعات من مقتل 8 من الشرطة المصرية، صباح اليوم، في هجوم على موقع أمني في العريش بمحافظة شمال سيناء.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مصادر أمنية مصرية، لم تسمها، قولها إن عدداً من المسلحين قُتلوا في ملاحقات قامت بها قوات الأمن، بعد إطلاق الرصاص على حاجز أمني بمحيط مدينة العريش في شمال سيناء.

ومنذ فبراير 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما بسيناء، ضد تنظيمات مسلحة، أبرزها جماعة “ولاية سيناء”، التي بايعت “داعش” أواخر 2014.

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