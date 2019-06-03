بنعبدالقادر : الوزارة تعمل على مراجعة منظومة تدبير الزمن الإداري

هبة بريس ـ الرباط

اعترف محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، بعدم احترام مواقيت العمل في الإدارات العمومية .

وقال بن عبد القادر، في رد على سؤال حول التحكم في الزمن الداري الفعلي، طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن المرسوم المنظم للزمن الإداري الصادر سنة 2005، حدد مواقيت العمل في (من الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنص بعد الزوال) مع نصف ساعة كاستراحة غذاء وساعة لأداء صلاة الجمعة، إلا أنه لا يحترم.

وكشف الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أن كل الإجراءات التي أتى بها الإطار المرجعي القانوني والتنظيمي، لمواجهة التغيب غير المشروع عن العمل المتمثلة في الاجراء ات الردعية والمساطر التأديبية والعقابية والاقتطاع من الأجور والتعويضات… ماتزال غير كافية.

واسترسل بن عبد القادر بالحديث قائلا ” أن وزارته تعمل حاليا على مراجعة منظومة تدبير الزمن الإداري بما فيه تحميل المسؤولية للمسؤول التسلسلي للموظف، لتحميله مسؤولية الموظفين في مصلحته أو قسمه بشكل مباشر”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0