تزنيت: اعتقال مهرب أجهزة الكترونية من أقاليم الصحراء إلى الداخل

احمد وزروتي ـ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تزنيت، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت فاتح يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة ونقل كميات من البضائع المهربة الخاضعة لإثبات الأصل.

وجرى توقيف المشتبه فيه،حسب مصادر هبة بريس، على مستوى نقطة المراقبة بمدخل مدينة تزنيت، قادما إليها من ميدنة بوجدور جنوب المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل الشاحنة التي كان يقودها عن العثور على كمية مهمة من الأجهزة الإلكترونية المهربة، وهي عبارة عن 4800 بطارية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 4000 شاشة خاصة بالهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية، فضلا عن طابعة معدنية يشتبه في استخدامها في تزوير الأرقام التسلسلية الخاصة بهياكل السيارات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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