الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع الحرارة اليوم الأحد

هبة بريس ـ و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس الحار بكل من السهول الشمالية والوسطى، وسوس والجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وستتكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والصغير، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، ومن المحتمل أن تصل إلى منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب أيضا نزول أمطار ضعيفة أحيانا بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة والسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالسواحل والسهول الأطلسية وكذا الواجهة المتوسطية. كما يتوقع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومعتدلة جنوبية إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي إلي غربية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الغربي إلى شمالية ضعيفة بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة غرب سايس، والغرب، وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وداخل الشياضمة، وسوس، والجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و23 درجة بباقي الجهات. وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات، ومنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، وما بين 27 و34 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 36 و42 درجة بسايس، والسهول الشمالية والوسطى، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط وولماس، وسوس، والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسيطة، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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