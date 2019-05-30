طقس الخميس .. ارتفاع درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس، أن يبقى الطقس حارا مع وجود الشركي بكل من مناطق الغرب، اللوكوس، السهول الداخلية، داخل منطقة سوس وكذلك أقصى الجنوب الشرقي.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا، خلال الليل والصباح، فوق السواحا الجنوبية والوسطى، مع ظهور كتل ضبابية، خلال الليل والصباح، فوق بعض سواحل المحيط الأطلسي الجنوبية والوسطى إضافة إلى الواجهة المتوسطية، هذا فضلا عن نمو سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، خلال الزوال، مع نزول قطرات مطرية أو زخات مطرية رعدية.

وعدا ذلك، سيبقى الطقس مستقرا مع سماء صحوة عموما بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة، شمالية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من الجنوب بالجنوب الشرقي ومن الشمال وأحيانا من الشرق بباقي المناطق. كما ستهب رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بكل من الواجهة المتوسطية والريف وشمال منطقة السايس، ومحليا بالسفوح الجنوبية الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بمنطقة الغرب والسهول الواقعة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 24 و29 درجة بأقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 15 و21 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 25 و31 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 31 و35 درجة بكل من السايس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و42 درجة بمناطق اللوكوس والغرب والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس والرحامنة وتانسيفت والسهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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