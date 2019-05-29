تركيا تفرج عن عالم فضاء اتهمته بالإرهاب

هبة بريس ـ وكالات

كدت زوجة العالم التركي والموظف السابق في الوكالة الفضائية الأمريكية “ناسا”، سركان غولغ، أن السلطات التركية أفرجت اليوم عن زوجها بعد إدانته بدعم الإرهاب.

وقالت زوجة العالم، كوبرا غولغ لوكالة “رويترز”، إنها لا تعلم سبب الإفراج عن زوجها أو أي تفاصيل أخرى.

وحكم القضاء التركي على غولغ الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية، بالسجن 7 سنوات و6 أشهر، العام الماضي، لكن الحكم خفض لاحقا لـ 5 سنوات بموجب استئناف.

وألقى الأمن التركي القبض على العالم أثناء حملة مداهمات واسعة أطلقت عقب محاولة الانقلاب على سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان صيف 2016، وتزامنت مع قيامه بزيارة لعائلته في جنوب البلاد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0