إطلاق خط جوي جديد بين مدريد و البيضاء بتكلفة منخفضة

هبة بريس - الدار البيضاء

أعلنت الشركة الإسبانية المتخصصة في النقل الجوي “إير أوروبا” أنها ستقوم بربط مدريد الإسبانية بمراكش المغربية من خلال تأمين خط جوي بمعدل أربع رحلات في كل أسبوع بداية من شهر يونيو القادم.

و أوضحت شركة الطيران الإسبانية التابعة للناقل الجوي لمجموعة “غلوبالیا” أن خطها الجوي الجدید بین مدینتي مدرید والدار البیضاء سينطلق في الفاتح من یونیو، حيث سیتم تشغیل هذا الخط الجدید بواسطة طائرات من نوع “إیمبرایر 195” و التي تقدر طاقتها الاستعابية بحوالي 120 راكب في كل رحلة و ذلك بمعدل أربع رحلات أسبوعیة خلال شهر یونیو المقبل على أن تنتقل إلى خمس رحلات أسبوعیة في شهري یولیوز وغشت المقبلین .

و شددت شركة الطيران الإسبانية التي تصنف من بين الشركات التي تقدم عروضا منخفضة التكلفة أنه اعتبارا من شهر شتنبر القادم سیتم تأمین هذا الخط الجوي الجدید الذي یربط بین مطاري “مدرید براخاس” و نظيره مطار “محمد الخامس” بالدار البیضاء بمعدل رحلتین أسبوعیا.

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