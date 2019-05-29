حزب الاستقلال يكرم اعضاء الفرقة النحاسية لمنظمة الكشاف المغربي بالرشيدية

سعيد وعشى – الرشيدية

بفندق فالي زيز بمدينة الرشيدية نظم الفرع المحلي لحزب الاستقلال بالرشيدية مساء يوم الإثنين 27 ماي الجاري حفلا تكريميا على شرف اعضاء الفرقة النحاسية لمنظمة الكشاف المغربي فرع مدغرة – الرشيدية .

ويأتي تنظيم هذا الحفل التكريمي على شرف اعضاء الفرقة النحاسية حسب تصريح كاتب الفرع المحلي لحزب الاستقلال بالرشيدية حفيظ الحمداوي ل”هبة بريس” تماشيا مع ثقافة الاعتراف التي ينهجها حزب الاستقلال وتقديرا لفرقة كانت قبل سنة 2017 كانت حلماً، لكنها اليوم يضيف الحمداوي اصبحت واقعا ملموسا ويمكن اعتبارها مفخرة لمدينة الرشيدية ولجهة درعة تافيلالت.

وعن تأسيس الفرقة قال عضو المكتب المحلي لفرع حزب الاستقلال بالرشيدية مولاي الحسن بنلفقيه في تصريح ل” هبة بريس” بأنه يعود لسنة 2017 بعد الزيارة التي قام بها الأمين العام لحزب الاستقلال وبعض اعضاء من المكتب السياسي للحزب لمدينة الرشيدية، حيث طلب اعضاء من الفرع المحلي للحزب بضرورة تأسيس فرقة نحاسية بالرشيدية وهو الطلب الذي استجاب له العضو في المكتب السياسي للحزب ورئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون حمدي ولد الرشيد والذي قام باقتناء جميع الآلات الموسيقية الخاصة بالفرقة النحاسية، ومنذ ذلك الوقت يسهر كل من الحسناوي ومولاي هاشم شكري بالتنسيق مع مجموعة من اساتذة الموسيقى على تكوين وتدريب اعضاء الفرقة والتي استطعت ان تتمكن في وقت وجيز من عزف مجموعة من المعزوفات بمستوى متميز .

وتتكون الفرقة النحاسية المعروفة بعزفها على مجموعة من الآلات الموسيقية النفخية وكذلك الضرب على الطبول من شباب وشابات منظمة الكشاف المغربي فرع مدغرة – الرشيدية . وستعمل على تنشيط المناسبات الوطنية والأنشطة الرسمية، بالإضافة إلى تنشيط الاحتفالات و الملتقيات و المهرجانات الاقليمية والجهوية .

وتم في نهاية هذا الحفل التكريمي والذي حضره اعضاء من الفرع المحلي والجهوي لحزب الاستقلال توزيع شواهد تقديرية على جميع اعضاء الفرقة النحاسية وإقامة حفل شاي على شرفهم .

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