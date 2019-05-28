عمدة طهران السابق يعترف بقتل زوجته

هبة بريس - وكالات

ألقت السلطات الأمنية الإيرانية القبض على عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، على خلفية اعترافه بقتل زوجته صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس المحكمة الجنائية في طهران محمد شهرياري، بأن “نجفي راجع مقر الشرطة واعترف بقتل زوجته بسبب خلاف عائلي، واعتقلته الشرطة”.

وتحدثت أنباء عن أن نجفي توارى عن الأنظار منذ مقتل زوجته، وترك رسالة لابنته في منزلها، وكان شخص آخر يرد على هاتفه الجوال.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية، إلى مقتل زوجة عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، وأن الأمن فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، موجهة أصابع الاتهام للعمدة بقتل زوجته.

وانتخب محمد علي نجفي عمدة للعاصمة طهران في أغسطس عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في أبريل 2018، عازيا ذلك لأسباب صحية.

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