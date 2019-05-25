وجدة… جمعية عطاء تنظم إفطار جماعي لفائدة 600 يتيم

هبة بريس : أحمد المساعد

في إطار فعاليات الإفطار الجماعي، نظمت جمعية عطاء أمس الجمعة 24 ماي الجاري النسخة الثالثة للإفطار الجماعي لفائدة 600 يتيم بملعب إيريس قرب مسجد طيبة تحت شعار ” أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ” بحضور جمعيات خيرية مشاركة من إقليم وجدة.

وعرفت الأمسية الرمضانية مشاركة القارئ احمد الكندوز ومحاضرة للدكتور امحمد رمضاني ولوحة فلسطينية وتنشيط للأطفال اليتامى في مبادرة خيرية حسنة .

للاشارة، تنشط بمدينة وجدة عدة جمعيات ذات العمل الخيري تقوم طيلة شهر رمضان المبارك بتوزيع وجبات يومية على اليتامى وعابري السبيل و تنظيم إفطار جماعي بالمراكز الاجتماعية وكذا تفريق قفف رمضانية وفي نهاية الشهر الفضيل منح ألبسة العيد للأسر المعوزة.

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