الدكالي يطلق خدمات المركز الصحي الحضري ديور الجامع بالرباط

هبة بريس

اعطى وزير الصحة، أناس الدكالي، يومه الثلاثاء 21 ماي 2019، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني ديور الجامع، وذلك بعدما تم تأهيله وتجهيزه.

ويندرج مشروع تأهيل وتجهيز هذا المركز الصحي، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018 “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، حيث أشرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تحقيق التنمية الحضرية والسياحية لعاصمة المملكة.

كما أن هذا المشروع، يأتي منسجما مع ماجا ء في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الاحتفال باليوم العالمي للصحة 2019، حيث يؤكد جلالته ضرورة إصلاح منظومة الرعاية الصحية الأولية في اتجاه تحقيق التغطية الصحية الشاملة في أفق 2030.

ومن هذا المنطلق، فإن هذا المشروع يهدف إلى تطوير العرض الصحي بالرباط، من أجل ضمان خدمات صحية في مستوى انتظارات ساكنة منطقة ديور الجامع التابعة لمقاطعة حسان، والتي تقدر بحوالي 25 ألف نسمة، وكذا تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة العاملين بهذا المركز من خلال توفير الإمكانيات اللوجستيكية والتجهيزات البيوطبية الأساسية.

وتبلغ مساحة هذا المركز أزيد من 1300 متر مربع، ويضم ثلاث قاعات للاستشارات الطبية العامة، وأربع قاعات للاستشارات الطبية المتخصصة (طب الأطفال، طب الأمراض الجلدية، طب أمراض الصدر والجهاز التنفسي، وطب الأمراض النفسية والعقلية)، وقاعة للعلاجات، وصيدلية، وقاعة لتوزيع الأدوية، وأخرى مخصصة للمهنيين العاملين بالمركز، إلى جانب مكاتب إدارية ومرافق أخرى.

ويسهر على سير الخدمات الصحية والعلاجية بهذا المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني، 11 طبيبا، عامين ومختصين، وأربع ممرضات، وثلاث مولدات.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الصحي الحضري ديور الجامع بالرباط، يتكفل بعدد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة: (1074 مريض بداء السكري، و1173 مريض بارتفاع الضغط الدموي، و482 مريض بداء السل، إلى جانب 1220 مصاب بأمراض نفسية وعقلية). وهو بذلك يقدم خدمات صحية وعلاجية أساسية ومختصة لساكنة هذه المنطقة.

وبالتالي فمن شأن هذه الإصلاحات والتجهيزات التي زود بها هذا المركز أن تطور مستوى الخدمات الصحية، وتعزز العرض الصحي، وكذا الاستجابة للحاجات الملحة والمتزايدة لطلبات العلاج وخاصة منها العلاجات المتخصصة.

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