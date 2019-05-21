ابتدائية امنتانوت تدين نائب رئيس جماعة بالسجن النافد

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت قضت قي حق المتهم (ع.ك) النائب الثاني لرئيس جماعة سيدي امحمد دليل السعيدات شيشاوة، بثلاثة اشهر حبسا نافدا وغرامة قدرها 4000 درهم وتعويض مدني وذلك بمناسبة النظر في الملف الجنحي المتعلق بالاخلال بالحياء العلني والاهانة وتعييب شىء مخصص لمنفعة.

وسبق لعناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية بشيشاوة، ان تمكنت صبيحة يوم 15 أكتوبر 2018 من إعتقال (ع.ك) نائب رئيس جماعة سيدي محمد دليل.

وجاء هذا الإعتقال بعد شهرين من امتناع نائب الرئيس مومن البشير عن تقديم نفسه للشرطة القضائية للبحث والتحقيق معه في ثلاث شكايات سبق لرئيس المجلس أن تقدم بها ضده لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت تتعلق بالاخلال العلني بالحياء والتعري على أعضاء المجلس وممثل السلطات المحلية خلال انعقاد دورة، والثانية تتعلق بانتحال صفة رئيس الجماعة، والثالثة تتعلق بالاعتداء على سائق حافلة النقل المدرسي ومنع التلاميذ من الالتحاق بمنازلهم.

هذا بالإضافة إلى امتناعه عن أداء نفقة 3 أبناء من طليقته السابقة ومتابعته بجريمة إهمال الأسرة.

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