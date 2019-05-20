الإعلام المصري و العربي ينبهر بالتنظيم في نهائي الكاف و يثني على مؤهلات المغرب‎

هبة بريس – القسم الرياضي

انتهى الشوط الأول من لقاء نهائي الكونفدرالية الإفريقية و الذي جمع بالملعب البلدي لبركان بين الفريق المحلي كممثل للكرة المغربية و نظيره الزمالك المصري بفوز رفاق بكر الهلالي بهدف وحيد سجله القناص الطوغولي لابا كودجو في أخر الأنفاس في انتظار مباراة الإياب التي ستجرى نهاية الأسبوع بالقاهرة.

مباراة الذهاب و التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا و تغطية إعلامية وازنة ، حيث حضرت للمغرب عديد القنوات المصرية و الجرائد وممثلي المواقع الإلكترونية و الإذاعات خاصة في ظل الحرب الإعلامية التي شنها الإعلام المصري أياما قبل اللقاء و بالضبط منذ تأهل نهضة بركان للنهائي و ما تلاها من تصريحات لرئيس الزمالك المدعو مرتضى منصور.

و لم يفوت مسؤولي نهضة بركان و بتنسيق مع جامعة كرة القدم الفرصة لتمر ليظهروا من جديد تميز المغرب في التنظيم كما جرت العادة ، حيث كانت البداية بالاستقبال الكبير و الحفاوة التي لقيتها بعثة نادي الزمالك المصري منذ وصولها لأرض الوطن بعدما سخر مسؤولو الفريق البرتقالي كل الإمكانيات لضمان راحة الفريق المصري طيلة مقامه بوطنه الثاني المغرب.

و تواصلت حفاوة الاستقبال المغربي و كرم الضيافة خلال فترة الإعداد التي سبقت المواجهة ، حيث كان مسؤولو الفريق البركاني على تواصل دائم مع ممثلي الفريق المصري للاستجابة لكل متطلباتهم من ملعب للتداريب و ظروف إقامة جيدة و أمن خاص و تنقل في المستوى و غيرها من الأمور التي أبهرت الجانب المصري إدارة و طاقما و لاعبين ، فضلا على الإعلام المصري الذي تيقن أن كل ما دونته الأقلام سلفا و ما حاولت بعض الأفواه تسميمه أنفا مجرد كلام فضفاض لا يسمن و لا يغني من جوع و لا يمث للواقع بصلة و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوض العلاقة الطيبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

التنظيم المحكم للمباراة النهائية جعل الإعلام المصري اليوم ينوه بكل المجهودات المغربية ، بل و أكثر من هذا عبر أكثر من منبر إعلامي مصري عن انبهاره لحفاوة الاستقبال المغربي للمصريين و خاصة جماهير الفريق البرتقالي و سكان مدينة بركان الذين رحبوا بالجمهور المصري في بيوتهم و تشاطروا و إياهم وجبات اللإفطار تزامنا و الشهر الفضيل بعيدا عن أي تعصب مادامت كرة القدم تلعب فقط فوق المستطيل الأخضر.

و نوه الإعلام المصري بقدرات المغرب و مؤهلاته خاصة في ظل التقدم الكبير الحاصل على مستوى البنيات التحتية ، مؤكدين أن المغرب بإمكانه احتضان أكبر التظاهرات العالمية نظير ما يتوفر عليه من بنى تحتية و ملاعب و فنادق و طرق و غيرها ، مضيفين بأن المملكة المغربية أصبحت رائدة على المستوى الإفريقي خاصة فيما يتعلق بالتنظيم و جودته.

و لم يستثني الإعلام المصري مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و على رأسهم فوزي لقجع بعدما خصصوا استقبالا حافلا لأفراد البعثة الرسمية المصرية ، مؤكدين أن الرهان اليوم أصبح كبيرا على اتحاد الكرة المصرية و مسؤولي الزمالك لرد الدين و معاملة الفريق المغربي بالمثل في لقاء العودة و الذي يجمع الأشقاء المغاربة بالمصريين.

تنظيم النهائي بمدينة بركان و الثناء الكبير الذي ناله المغاربة ليس من المصريين فقط بل حتى من لدن مسؤولي الاتحاد الإفريقي الذين حضروا اللقاء و كذلك عدد من الإعلاميين الدوليين من دول أوروبية و أمريكية و أسيوية ، أكسب المغرب نقاطا إضافية في مسار التطور و الثورة الكروية التي تقودها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ تولي فوزي لقجع مهام تدبير هاته المؤسسة و جعل بلادنا تصبح من بين النماذج الرائدة قاريا ، و حظ موفق لممثل الكرة المغربية في نهائي العودة للظفر باللقب القاري الأول في تاريخ النادي البركاني.

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