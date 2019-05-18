طنجة: الاعتداء على قائد دار الشاوي بواسطة “فأس”

نُشر بتاريخ :  2019-05-18 - 17:34
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تعرض قائد منطقة دار الشاوي التابعة لولاية طنجة امس الجمعة ، لاعتداء من طرف شخص بعدما هاجمه بواسطة فاس واصابه على مستوى الراس وفق ما افادت به مصادر متطابقة .

ذات المصادر افادت ان القائد تم نقله الى مستشفى محمد الخامس لتلقي الاسعافات ، حيث تعود تفاصيل الواقعة الى تواجد القائد رفقة بعض المهندسين بالمنطقة المذكورة بغرض تحديد اراضي المطرح الجديد قبل ان يتفاجأ بالمعتدي يطلب من الجميع مغادرة المكان بدعوى ملكية عائلته للارض .

وحاول القائد ابعاد المعتدي من مكان الاشغال ، لكن الحالة الهستيرية التي كان عليها المعتدي انتهت بتوجيه ضربات بواسطة فاس لراس القائد الذي سقط بعين المكان.

وبعد ذلك منع أعوان السلطة ذلك الشخص، من مواصله هجومه على المهندسين الطوبوغرافيين والتقنيين، فيما تم نقل القائد لإحدى المصحات الخاصة بطنجة لتلقي العلاج.

وتمكنت مصالح الدرك الملكي بعد إخبارها بالحادث من إلقاء القبض على المعتدي، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه قبل تقديمه للقضاء.

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