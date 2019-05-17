فوضى بشوارع أكادير ..دراجات نارية تزعج السكان

نُشر بتاريخ :  2019-05-17 - 12:13
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحولت شوارع مدينة أكادير ، الى ما يشبه حلبة سباق ” الدراجات النارية” . كل مساء يتجمهر العشرات من ” المراهقين ” بساحات او بشوارع، ويشرعون في التسابق ، مما يتسبب في مشاكل السير ، الى جانب الضجيج الذي تحدثه تلك الدراجات .

وضع إزدادت حدته خلال شهر رمضان، حيت يبقى هؤلاء طيلة الليل يجوبون الشوارع دون احترام لسكان او حتى مرضى المستشفيات الخاصة خصوصا المتواجدة بشارع الحمراء او بحي الداخلة والهدى.

تسيب يزداد ويتنمى في انتظار أن تفعل ولاية أمن أكادير ، دورياتها ، من أجل عودة هدوء الى شوارع المدينة، وتنعم ساكنة المدينة بقسط من الراحة .

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