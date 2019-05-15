المغامسي: أردوغان عدو صريح للسعودية

هبة بريس ـ متابعة
أعلن الداعية الإسلامي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة في السعودية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “عدو” للمملكة.
وفي مقابلة على قناة (إم بي سي) اعتبر المغامسي أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان “عدو صريح للسعودية، وهو كل آن وحين يعرّض بولاة أمرنا وقادتنا وبلادنا وأفعالنا ويحاول أن يسلب هيبة الإسلام منا”.
وقال: “هذا الرجل (أردوغان) غريب هو الإنسان أحيانا يحلم بشيء ليس له.. ظهر أول أمره محبا للإسلام ولأخوة المسلمين وهو يعلم أن الشعب التركي شعب تغلب عليه العاطفة الدينية وهذا لا يماري فيه أحد، وهو متعلق كثيرا بأرض الحرمين، فكان يأتي (أردوغان) إلى المملكة العربية السعودية معتمرا وزائرا للمسجد النبوي الشريف ويطلب من ولاة الأمر أن يفتحوا له الكعبة وأن يفتحوا له الحجرة، فولاة أمرنا تقديرا لمكانته وتقديرا للشعب التركي ولظاهره الذي يدعو به للإسلام أجابته إلى طلبه، في المرة الأولى طلب الدخول للحجرة النبوية فأذن له وقال لأمير المدينة آنذاك أريد أن أدخل زوجتي، ولكن كأن الأمير فطن إلى ذلك وقال إن الأمر الذي عندي من خادم الحرمين وقتها كان الملك عبدالله يقول لوحدك فقط فدخل لوحده طبعا.. دخل وهو معه مصورون يصورونه داخل الحجرة وهذا يقع قبيل الانتخابات فأنت عندما تأتي لمرشح دخل الكعبة ودخل الحجرة النبوية فبديهي جدا أن الشعب التركي يحاول أن يفديه لأنهم يرون أنه يمثل الإسلام وكنا نرجو أن يمثل الإسلام”.
وأضاف: “ثم قام (أردوغان) على سوقه وآل إليه الحكم ثم تمهل قليلا حتى يغير نظام الحكم في أن تكون الرئاسة غير ما كانت عليه يعني لم يعد رئيس الوزراء هو الآمر الناهي، فتوصل إلى ذلك دون أن يخرج مخالبه حتى تحقق له مراده وهو الوصول على النظام الرئاسي الذي ابتدعه عن طريق حزبه، حزب العدالة والتنمية وأصبح القائم بالأمر وأصبح الرأس والأول والآخر عندهم، فلما وصل إلى هذا الأمر كشف الغطاء وقلب لنا ولغيرنا من المسلمين ظهر المجن وما زال كل يوم يمرر قولا تعجب منه فإذا رأيت الذي بعده زال عجبك من الأول حتى وقعت مسألة قتل خاشقجي رحمة الله عليه وغفر له”.
Moroooo
في 22:46
المسكين مدفوع لكي يقول هدا الكلام والى شققجي
مجرد رأي لاغير
في 22:50
أعاذنا الله من علماء البلاط و البلاء يحللون على هوى حاكمهم و مصالحه الشخصية و السعي الى نشر الفتنة و المشاكل لشغل الشعب على المطالبة بحقوقه و ما أكثرهم.اللهم انا نعوذ من سوء الفتن ماظهر منها و مابطن.
امازيغ
في 23:15
صحيح لم يكن اردوغان يوما يهتم بالاسلام الذي تركه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه و سلم .فنحن نعيش مع الاتراك لسنين في اوروبا و نعرفهم جيدا فهم قوم عرقيون يكرهون العرب اكثر مما يتخيل
لكن العرب خاصة الشعوب همجية غوغاية تحب دغدغة المشاعر لا اكثر.
100/80 من الاتراك لا يصومون و لا يزكون و يصلون فقط يوم الجمعة و يفضلون القزمية التركية على الاسلام .
يعني همج مثلهن مثل العرب الذين يقولون ان العروبة اولى من الاسلام و العياذ بالله.
الحمد لله نحن الامازيغ محترم قوميتنا و لكن الاسلام هو الاولى و الواجب حتما.
Essousi
في 23:16
Espece d’ordure,mghamsi
محمد الفقيه بن صالح
في 23:32
شيوخ البلاط لعنهم الله اردوغان يكره ال سعود اليهود وليس ااشعب ااسعودي
عمر
في 00:06
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.العدو هو اردغان و ليس ترامب ولا نتانياهو
محمد من المغرب
في 00:36
وما دخلك انت !!!!؟؟؟؟؟ حمية الجاهلية
مراقب
في 00:56
ضغوطات أبو منشار تدفعه أن يقول أكثر من ذلك وإلا سوف ينشر.
غير معروف
في 01:01
ماذا قدمت المملكة للعالم الاسلامي.؟؟مجاعة في اليمن.حفتر في ليبيا.والقائمة طويلة.على الاقل الرئيس التركي قفز بلاده إلى مصاف الدول المتقدمة.
خسارة في علماء البلاط
في 01:49
جريمة اغتيال خاشقجي من طرف مسؤولبن كبار في دولة السلولية!!
حتى أمرائهم لم يستطيعوا نكران الجريمة الغبية!!
ثم تقول يا هذا أن أردوغان هو العدو؟! لم تتجاهل ترامب وسيده وسيدكم نتنياهو!!
الحمدلله على غزة أرض العزة! أما أنتم فأذلة بجهلكم وبعلمكم!
أذكرك يا هذا بدعم أمرائك وولاة أمرك للمجرم حفتر والحرب في ليبيا!
أذكرك بتجويع أهلنا في اليمن المنكوب! أذكرك بيدكم المتسخة ودورها في سوريا ودعمكم الانقلاب الخسيسي في مصر!!
أذكرك بسرقتكم لحقوق بث قناة بي إن سبورت!! وهي سرقة يا لصوص!!
وأذكرك بجريمة محاصرة ولاة أمرك لشعب قطر برا وجوا وبحرا في عز شهر رمضان!!
فعلا يا مجرمون أردوغان ومرسي وكل إنسان شريف هو عدوكم!!!
أذلكم الله دنيا وآخرة!
أو هداكم للخير، فالسجن أحب إلي من طاعة سفهائكم!
وأنا مغربي حر يا علماء البلاط!!
عبداللطيف
في 01:52
لقد خرجت من القلوب ودخلت في جيب الأمير امحمد رحمك الله
الحق يعلو
في 06:36
على سلامتكم… كم انتظرنا أقوال العلماء في هذه الفتنة ضد السعودية حتى يءسنا من اعلامكم الضعيف الذي لايرد في الوقت المناسب.عكس قطر وتركيا وإيران الذين لا يستريحون من الطعن فيكم وأنتم تنظرون…
الإعلام قوة يجب الإهتمام بها من طرف السعودية لبيان الحق للمغرضين والمغفلين…
الحق يعلو
في 06:41
قاليك أردوغان خليفة المسلمين ،هههههه
هل هناك خليفة مسلم لا يتكلم العربية…عجيب
أما النمو الإقتصادي الذي تحقق على يديه فليس دليل على كرامة الاهية وإلا فاليهود اغنى وأكثر ثراء من تركيا ورغم فهم مغضوب عليهم
سمير
في 09:49
والسعوديون اكبر عدو للانسانية