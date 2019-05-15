في جو مهيب .. تشييع جنازة الفنان الراحل عبد الله العمراني بمراكش

هبة بريس

جرى اليوم الأربعاء 15 ماي، تشييع جنازة الفنان عبد الله العمراني، الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز 78 سنة، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وبعد صلاتي الظهر والجنازة، نقل جثمان الراحل إلى مثواه الأخير حيث ووري الثري بمدينة مراكش، بحضور عدد من الفنانين وأفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه ومحبيه. ويعد عبد الله العمراني من الرعيل الأول من الفنانين طبع ببصمات بارزة تاريخ المسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية والسينما في المملكة.

والتحق الفقيد وهو من مواليد مدينة مراكش سنة 1941، مبكرا بمدرسة التمثيل للأبحاث المسرحية قبل أن يبدأ مساره الفعلي داخل الفرقة الوطنية للمسرح التي أُسست سنة 1952.

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