”فيروس إسرائيلي“ يخترق الهواتف عبر مكالمات واتس آب

هبة بريس - وكالات

تسببت ثغرة خطيرة في خدمة التراسل الفوري ”واتس آب“ في نفاذ فيروس إسرائيلي إلى داخل هواتف المستخدمين ”آيفون وأندرويد“ من خلال استقبال المكالمات الصوتية على واتس آب، حتى وإن لم يقم المستخدم بالرد على المكالمة.

وتعتمد الثغرة الخطيرة على النفاذ إلى داخل هواتف المستخدمين بشكل مباشر من خلال استقبال مكالمة صوتية، حتى وإن لم يرد المستخدم عليها، كما يقوم الفيروس بمسح إشعار استقبال المكالمة من سجل واتس آب، وبالتالي يصبح لا دليل على دخوله إلى الهاتف.

ويتمثل الفيروس الخطير في برمجية Pegasus التجسسية الشهيرة، والتي تقف وراءها شركة NSO الإسرائيلية لبرمجيات التجسس، والتي لطالما استخدمت الكومات والأنظمة الأمنية في اختراق هواتف النشطاء السياسيين والحقوقيين بشكل موسع في السنوات الأخيرة.

وأوضح واتس آب أنه قام بالفعل بسد الثغرة يوم الجمعة الماضي بشكل كامل، وقد تم الدفع بتحديث أمني برمجي إلى خوادم الشركة ليصل إلى هواتف المستخدمين الاثنين الماضي.

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