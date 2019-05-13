القضاء يقول كلمته في حق “الأستاذة المتزوجة برجلين “

ع محياوي ـ هبة بريس

قررت الهيأة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس، تأجيل محاكمة أستاذة متعاقدة تعمل بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرباط لاتهامها الزواج من رجلين أحدهما عسكري الى غاية 27 ماي 2019، و عرفت جلسة اليوم حسب مصدر لـ ” هبة بريس ” سقوط الزوجة مغمى عليها وسط قاعة المحكمة .

و في تفاصيل الواقعة ، فقد كانت الأستاذة المتعاقدة التي تتحدر أسرتها من حي البساتين بمكناس، قد تم اعتقالها بالرباط، ونقلها إلى ولاية أمن مكناس حيث تم إخضاعها للبحث التمهيدي بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية مكناس.

واعتقال الأستاذة التي وضعت تحت تدابير الحراسة النظرية، جاء على خلفية الشكاية التي سبق وأن تقدم بها زوجها الأول إلى النيابة العامة بابتدائية القنيطرة حيث كانت تقطن الأستاذة مع زوجها قبل اعتقاله في قضية تتعلق بالمخدرات وإدانته بعقوبة سجنية أنهاها خلال شهر غشت المنصرم، بعد ان انتهى إلى علمه أن زوجته قد تزوجت من شخص آخر دون علمه بذلك .

وأوضح المصدر ذاته، أن الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف، قررت تأجيل الجلسة السادسة في الملف، بناء على طلب من محامي الأستاذة الزوجة.

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