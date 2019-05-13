سطات..الانقطاعات المتكررة للماء تهدد الساكنة في عز موجة الحر

هبة بريس – سطات

كشفت مصادر هبة بريس أن دواوير تابعة لجماعة امزورة دائرة سطات وخاصة دوار الكرايم والدواوير المجاورة له، تعاني بدورها من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب.

واضافت مصادرنا ان الساكنة المتضررة تعيش على وقع الانقطاعات المتكررة للماء خلال شهر رمضان، الأمر الذي ولد لديهم حالة من اليأس والاستياء من تدني الخدمات بهذه المادة الضرورية.

مصادر من عين المكان اكدت أنه وبالرغم من الإتصالات المتوالية حسب تعبيرهم بمصلحة الشكايات وبالمسؤولين عن استغلال الماء من أجل الاستفسار ومعرفة الأسباب و من أجل تدخل عاجل لحل المشكل بصفة نهائية إلا أن التسويف وحده من ظل يتسيد الموقف في كل مرة.

وطالب العديد من المواطنين بضرورة التحرك لوضع حد لهذا المشكل الذي بات العنوان الابرز بهذه المنطقة بين الفينة والاخرى، لاسيما في عز موجة الحر التي تشهدها، وفي هذا الصدد اطلق نشطاء فايسبوكيون نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي محذرين من شبح العطش الذي يهدد حياة العديد من المواطنين وفصل الصيف على الابواب.

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