خلال 4 أشهر.. أزيد من مليون زائر للمواقع التراثية بالمغرب

أفادت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة – بأن عدد زوار المواقع التراثية بالمملكة سجل ارتفاعا مهما خلال الربع الأول من سنة 2019، حيث بلغ أزيد من مليون زائر (487 022 1) خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل المنصرم، أي بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.

وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص، أنها تعمل في إطار الجهود المبذولة من أجل تثمين وتنمية عناصر التراث الحضاري والمواقع التراثية والمباني التاريخية، باعتبارها رافدا من روافد التنمية الاقتصادية ودعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة، على تحسين وتطوير الخدمات اللازمة لاستقطاب أمثل لزوار المواقع التراثية.

وفي السياق ذاته -يضيف البلاغ – عرف موقع قصر الباهية بمراكش ارتفاعا هاما في عدد زواره حيث بلغ 141 410 خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل من السنة الجارية، كما بلغ عدد زوار موقع شالة بالرباط 43 430 خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد زوار موقع وليلي 131 640.

وتبعا لذلك، سجلت الوزارة ارتفاعا في مداخيل مجموعة من المواقع التراثية بمختلف مواقع وجهات المملكة.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تعمل على تزويد مواقع التراث بالمرافق والمنشآت الأساسية والمراكز الخدماتية، وكذا تثمين وتعزيز عناصر الجذب بها، قصد جعلها مراكزا للاستقطاب السياحي والثقافي، وفق مشاريع مندمجة في التنمية المحلية والجهوية والوطنية.

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